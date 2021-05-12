وكيل صحة الدقهلية يكرم المتميزات من الممرضات بالمستشفيات

قام اليوم الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتكريم أعضاء هيئة التمريض والمتميزات من هيئة التمريض على مستوى مستشفيات الدقهلية ومنافذ الخدمات الصحية المختلفة، خلال الإحتفال باليوم العالمي للتمريض.



جاء التكريم تحت رعاية وزيرة الصحة الدكتورة هاله زايد

وبحضور وكلاء المديرية واميمة صبحي نقيبة التمريض ورئيسات التمريض بالمستشفيات.



حيث قام وكيل الصحة بتوزيع شهادات التقدير على المتميزات من التمريض،ووجه لهم رسالة شكر اعترافا لهم بدورهم الرئيسي في تقديم الخدمة الطبية المتميزة للمرضى كما اشاد بدور التمريض وخاصة خلال جائحة كورونا وأنهم الركيزة الأساسية فى المنشآت الصحية والمستشفيات وأنهم يقومون بتقديم الخدمة الطبية على أحسن مستوى موجها لهم الشكر على ما يبذلونه من جهد لخدمة المرضى