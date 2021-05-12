الأماكن المسموح فيها بإقامة صلاة عيد الفطر المبارك 2021.. والضوابط التي يجب اتباعها

نبهت وزارة الأوقاف، على إقامة صلاة عيد الفطر 2021 في المساجد التي تقام فيها الجمعة فقط، معلنة أنه لا مجال لإقامة صلاة العيد في أية ساحات في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا للحفاظ على صحة الجميع.





ومن جهتها؛ أوضحت وزارة الأوقاف ضوابط صلاة العيد كما يل:

- صلاة العيد تكون في المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة فقط.

- عدم السماح بأداء صلاة العيد فى الساحات أو خلافه غير المساجد المحددة.

- ارتداء المصلين للكمامة قبل دخول المسجد.

- اصطحاب المصلى الشخصي.

- مراعاة علامات التباعد الاجتماعي.

- عدم فتح دورات المياه.

- فتح المسجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقه بعدها بـ 10 دقائق .

- لا تزيد مدة التكبير عن 7 دقائق .

- لا تزيد مدة الخطبة عن 10 دقائق كالجمعة .

- لا يتم فتح مصليات السيدات إلا تحت إشراف واعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد.