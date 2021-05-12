لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يجهز عرضًا جديدًا لحسم هذه الصفقة

تمسك الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بضم الأوروجوياني جاستين سيرينو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.









وكانت إدارة الأهلي قد قدمت ترضا ماليا لإدارة صن داونز لضم سيرينو خلال الميركاتو الشتوي الماضي، لكنها فشلت بسبب الخلاف على المقابل المادي بين إدارة الناديين.









وتجهز إدارة الأهلي مجددا عرضا ماليا كبيرا للتعاقد مع سيرينو بناء على طلب موسيماني، وذالك لتدعيم خط هجوم الفريق الأحمر خلال الموسم القادم.









ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي في المباراة المقرر لها 15 يونيو الجاري، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.