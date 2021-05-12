وزير البترول يشهد توقيع عقد جديد للتنقيب عن الذهب

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع عقد للبحث عن الذهب فى الصحراء الشرقية بين هيئة الثروة المعدنية وشركة مناجم النوبة الإنجليزية وذلك بإجمالى استثمارات 5.2 مليون دولار لعدد قطاع واحد للبحث.

وأوضح المهندس طارق الملا أن توقيع هذا العقد يأتى فى إطار استكمال توقيع العقود مع الشركات الفائزة بالمزايدة العالمية للبحث عن الذهب لعام 2020 فى جولتها الأولى والتى يبلغ عددها 11 شركة عالمية ومصرية فازت ب 82 منطقة بحث على مساحة 14 ألف كم 2 بالصحراء الشرقية باستثمارات إجمالية 60 مليون دولار.

وأضاف الملا أن الإصلاحات المتنوعة التى تم إقرارها فى منظومة الاستثمار بقطاع التعدين خلال الفترة الأخيرة ساهمت فى تحسين البيئة الاستثمارية وجذب المستثمرين الأجانب والمحليين خاصة مع اعتماد آليات عملية وسريعة وتواكب المعمول بها عالمياً فى صناعة التعدين بالعديد من الدول.

وحضر التوقيع المهندس علاء خشب نائب الوزير للثــروة المعدنيـة والمهندس خالد الششتاوي رئيس هيئة الثروة المعدنية ونائبه المهندس ياسر رمضان وممثلى شركة مناجم النوبة الإنجليزية.



