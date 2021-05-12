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رئيس جامعة الفيوم يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول عيد الفطر المبارك

الأربعاء 12/مايو/2021 - 12:38 م
بوابة الفجر
ريهام على
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يتقدم الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أسرة الجامعة بخالص التهاني والتبريكات لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
تلك المناسبة التي يحتفل بها المسلمون حول العالم ابتهاجًا بانقضاء شهر رمضان المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يتقبل صيامنا وصلاتنا وصالح أعمالنا، وأن يحفظ الله مصرنا الغالية.

وبهذه المناسبة يدعو سيادته أن يعم الخير والأمن والسلام على جميع شعوب العالم، وأن يحفظ الله بلاد المسلمين وأن يحفظ دماءهم وأرواحهم، وأن يعيد الأيام على الجميع بالخير واليمن والبركات.

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