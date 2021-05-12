وزير البترول: زيادة أعداد محطات الغاز للسيارات لـ1000محطة

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن برنامج العمل الجارى لتحقيق التوسع والانتشار لمحطات ومراكز تموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى يستهدف تلبية الإقبال المتزايد من المواطنين على تحويل وإحلال سياراتهم وتشجيع مستخدمين جدد على الاستفادة بهذه الخدمة، موضحاً أنه جار حالياً تنفيذ برنامج القطاع للوصول بأعداد المحطات التى تقدم خدمات الغاز الطبيعى للسيارات إلى نحو 1000 محطة على مستوى الجمهورية بنهاية عام 2021.

وأضاف الملا خلال اجتماع المتابعة الدورية لموقف تنفيذ برنامج إنشاء المحطات أن عدد المحطات التى تقدم الخدمة حالياً 306 محطة على مستوى الجمهورية و 100 مركز تحويل وأنه يجرى باستمرار إدخال محطات ومراكز جديدة إلى الخدمة تباعاً بعد الانتهاء من أعمال التنفيذ والتشغيل لضمان تلبية احتياجات المواطنين بشكل سريع حيث أن البرنامج الجارى يستهدف التوسع فى إنشاء محطات الغاز للسيارات داخل محطات الوقود السائل وإقامة محطات تموين جديدة بالإضافة لتشجيع القطاع الخاص على إنشاء محطات جديدة، وأن الخطة تمضى فى تحقيق أهدافها مدعومة بتوافر الدعم الكامل من القيادة السياسية والحكومة وتوافر البنية والمقومات الداعمة من شبكة قومية للغاز الطبيعى تمتد فى أنحاء مصر ومواقع ملائمة تم دراستها وتحديدها بعناية لتتلائم مع البرنامج.

وأكد الملا أن السياسات والإجراءات التى اتخذتها القيادة السياسية والدولة دعمت بقوة مشروع استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات ورفعت من معدلات الإقبال عليه موضحاً أن مبادرة الرئيس السيسى لإحلال وتحويل السيارات كانت بمثابة نقلة كبيرة فى هذا الشأن بما تضمنته من حلول غير تقليدية وتيسيرات وحوافز مهمة للمواطن وتعاون حكومى مثمر لافتاً إلى أن الإصلاح الاقتصادى ساهم فى إزالة التشوهات السعرية بمنظومة تسعير الوقود و إظهار قيمة الغاز الطبيعى كوقود للسيارات لا تتعدى تكلفته على المواطن نصف تكلفة البنزين وهو ما يعد عامل إيجابى يرفع من معدلات الإقبال لدى المواطنين للاستفادة بالفارق الكبير.

وفيما يتعلق بالمستهدف من أعداد السيارات التى سيتم تحويلها أوضح الملا أنه سيتم تحويل وإحلال نحو 450 ألف سيارة بالغاز الطبيعى خلال 3 سنوات بواقع 250 ألفا سيتم إحلالها بسيارات جديدة فى إطار المبادرة الرئاسية، إلى جانب تحويل 200 ألف سيارة خلال نفس الفترة ضمن خطة قطاع البترول.

وأوضح تقرير المتابعة الدورية لبرنامج التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات إلى الانتهاء من تحويل 42 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى خلال الفترة من يوليه 2020 حتى الآن بالرغم من التحديات التى واجهت النشاط نتيجة الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، ليصل إجمالى أعداد السيارات العاملة بالغاز الطبيعى إلى نحو 360 ألف سيارة منذ بدء هذا النشاط وحتى الآن، ويتم التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وبنك الائتمان الزراعى فى تقديم التمويل.