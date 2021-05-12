355 وفاة ونحو 8.2 ألف إصابة بكورونا في روسيا

رصدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الأربعاء، 8217 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 8115 إصابة في اليوم السابق، مشيرة إلى أن نحو ثلث الإصابات الجديدة (2718 حالة) يعود إلى العاصمة موسكو.

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، ارتفاع حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير بواقع 355 حالة وفاة جديدة، مقابل 329 وفاة أمس، فيما تماثل 8614 مريضا للشفاء.

وقالت السلطات الصحية الروسية، إن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة، أصبح أربعة ملايين و905059 إصابة مؤكدة منها 114331 حالة وفاة و272199 حالة نشطة وأربعة ملايين و518529 حالة شفاء.

وكانت روسيا أجرت حتى اليوم أكثر من 132.1 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، 210 آلاف منها خلال آخر 24 ساعة.