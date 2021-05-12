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محافظ قنا: ورديات مناوبة 24 ساعة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي لمجابهة أي مشاكل خلال العيد

الأربعاء 12/مايو/2021 - 12:44 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، عن خطة استعداد شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لاستقبال عيد الفطر المبارك، من خلال رفع درجة الاستعداد القصوى وعمل ورديات مناوبة 24 ساعة لتوفير العدد اللازم لمجابهة أي مشاكل قد تطرأ في الشبكات والمحطات خلال عطلة عيد الفطر المبارك.
ووجه محافظ قنا المسئولين بشركه مياه الشرب والصرف الصحي بالاستعداد الجاد ومتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى غرف العمليات والأزمات والعمل على حلها بشكل فوري وسريع وخاصة المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو نوعية المياه وجودتها، مشددا على ضرورة تواجد الكيميائيين بمعامل الشركة للقيام برفع العينات من المحطات والشبكات بصورة مستمرة واتخاذ اللازم فورا حيال وجود أي شكاوى،
هذا وناشد «الداودى»، المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها، وذلك أثناء التنظيف والاستعداد لعيد الفطر المبارك من خلال عدم ترك المياه متدفقة بشكل مستمر أثناء الاستخدام المنزلي، والحرص على إغلاق الصنبور بعد الانتهاء، والتأكد من سلامة جميع توصيلات المياه، والإصلاح السريع لأعطال السباكة، حيث تسبب الكثير من الهدر وارتفاع قيمة الفاتورة، وتلافي بعض السلوكيات الخاطئة مثل رش الشوارع، مشيرا إلى أن تلك السلوكيات الخاطئة في التعامل مع المياه تؤدي إلى ضعف الضغوط في أوقات الذروة.

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