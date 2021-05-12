غلق صالة "جيم" ومعرض سيارات ومقهيين لمخالفتها المواعيد المقررة والإجراءات الاحترازية بالفيوم

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غلق صالة "جيم" ومعرض سيارات ومقهيين لمخالفتها المواعيد المقررة والإجراءات الاحترازية بالفيوم
الأربعاء 12/مايو/2021 - 01:01 م
ريهام على
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ترأس الدكتور احمد الأنصارى، محافظ الفيوم، حملة مكبرة استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، لمتابعة التزام المحال التجارية والمقاهي، بمواعيد الغلق الجديدة التي أقرتها الدولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وكذا متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى انتشار فيروس كورونا، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، ومساعد مدير أمن الفيوم، والأستاذ أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، ومدير إدارة شرطة المرافق، ورؤساء الأحياء.
أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن جولة المحافظ الليلية شملت مناطق المدينة الصناعية، وباغوص، وشارعي دار الرماد، وأحمد شوقي بمدينة الفيوم، وقرية سنوفر التابعة لمركز الفيوم، والطريق الدائري.
وأضاف، أن الجولة أسفرت عن غلق صالة جيم، ومعرض سيارات بمنطقة باغوص، لمخالفتهما مواعيد الغلق المقررة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد سيارتين متنقلتين تقدمان المشروبات بمنطقة كورنيش باغوص، وغلق وتشميع مقهيين لتقديم الشيشة بالمخالفة بقرية سنوفر.
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