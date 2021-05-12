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غلق صالة "جيم" ومعرض سيارات ومقهيين لمخالفتها المواعيد المقررة والإجراءات الاحترازية بالفيوم

الأربعاء 12/مايو/2021 - 01:01 م
بوابة الفجر
ريهام على
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ترأس الدكتور احمد الأنصارى، محافظ الفيوم، حملة مكبرة استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، لمتابعة التزام المحال التجارية والمقاهي، بمواعيد الغلق الجديدة التي أقرتها الدولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وكذا متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى انتشار فيروس كورونا، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، ومساعد مدير أمن الفيوم، والأستاذ أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، ومدير إدارة شرطة المرافق، ورؤساء الأحياء.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن جولة المحافظ الليلية شملت مناطق المدينة الصناعية، وباغوص، وشارعي دار الرماد، وأحمد شوقي بمدينة الفيوم، وقرية سنوفر التابعة لمركز الفيوم، والطريق الدائري.

وأضاف، أن الجولة أسفرت عن غلق صالة جيم، ومعرض سيارات بمنطقة باغوص، لمخالفتهما مواعيد الغلق المقررة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد سيارتين متنقلتين تقدمان المشروبات بمنطقة كورنيش باغوص، وغلق وتشميع مقهيين لتقديم الشيشة بالمخالفة بقرية سنوفر.
غلق صالة "جيم" ومعرض سيارات ومقهيين لمخالفتها المواعيد المقررة والإجراءات الاحترازية بالفيوم
غلق صالة "جيم" ومعرض سيارات ومقهيين لمخالفتها المواعيد المقررة والإجراءات الاحترازية بالفيوم
غلق صالة "جيم" ومعرض سيارات ومقهيين لمخالفتها المواعيد المقررة والإجراءات الاحترازية بالفيوم
غلق صالة "جيم" ومعرض سيارات ومقهيين لمخالفتها المواعيد المقررة والإجراءات الاحترازية بالفيوم
غلق صالة "جيم" ومعرض سيارات ومقهيين لمخالفتها المواعيد المقررة والإجراءات الاحترازية بالفيوم
غلق صالة "جيم" ومعرض سيارات ومقهيين لمخالفتها المواعيد المقررة والإجراءات الاحترازية بالفيوم
غلق صالة "جيم" ومعرض سيارات ومقهيين لمخالفتها المواعيد المقررة والإجراءات الاحترازية بالفيوم
غلق صالة "جيم" ومعرض سيارات ومقهيين لمخالفتها المواعيد المقررة والإجراءات الاحترازية بالفيوم
غلق صالة "جيم" ومعرض سيارات ومقهيين لمخالفتها المواعيد المقررة والإجراءات الاحترازية بالفيوم
غلق صالة "جيم" ومعرض سيارات ومقهيين لمخالفتها المواعيد المقررة والإجراءات الاحترازية بالفيوم
غلق صالة "جيم" ومعرض سيارات ومقهيين لمخالفتها المواعيد المقررة والإجراءات الاحترازية بالفيوم
غلق صالة "جيم" ومعرض سيارات ومقهيين لمخالفتها المواعيد المقررة والإجراءات الاحترازية بالفيوم
غلق صالة "جيم" ومعرض سيارات ومقهيين لمخالفتها المواعيد المقررة والإجراءات الاحترازية بالفيوم
غلق صالة "جيم" ومعرض سيارات ومقهيين لمخالفتها المواعيد المقررة والإجراءات الاحترازية بالفيوم
غلق صالة "جيم" ومعرض سيارات ومقهيين لمخالفتها المواعيد المقررة والإجراءات الاحترازية بالفيوم
غلق صالة "جيم" ومعرض سيارات ومقهيين لمخالفتها المواعيد المقررة والإجراءات الاحترازية بالفيوم

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