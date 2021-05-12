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بمناسبة عيد الفطر.. محافظ القاهرة يوزع الهدايا على الأيتام

الأربعاء 12/مايو/2021 - 01:04 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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زار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، دار السندس لرعاية الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة نصر لتقديم التهنئة للأطفال بعيد الفطر المبارك حيث قام بتوزيع الهدايا و عيدية وكعك العيد عليهم وشاركهم الاستعداد لاستقبال العيد .

وتفقد محافظ القاهرة خلال الزيارة أقسام الدار المختلفة والأنشطة المقدمة فيها وغرف إقامة الأطفال والمكتبة واطمأن على مستوى الرعاية المقدمة للأطفال الأيتام.

وأشاد محافظ القاهرة خلال الزيارة بمستوى الرعاية الصحية والاجتماعية التي توفرها الدار للأطفال وجهود القائمين عليها لدمجهم في المجتمع كأفراد لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات .

وأكد محافظ القاهرة على حرص المحافظة على تقديم الدعم المادى والمعنوى الكامل وكل أوجه المساعدة للجمعيات والدور التي ترعى الأيتام بالتعاون بين مديرية التضامن الاجتماعى ومنظمات المجتمع المدنى لتلبية كافة متطلباتهم ومساعدتهم على أداء رسالتهم النبيلة .
وتضم مؤسسة السندس ٤ دور بها ١٩٦ طفل وطفلة وترعى الأيتام بداية من عمر يوم وتحرص الدار على المشاركة في جميع الأنشطة التي تعمل على تنمية مهارات الأطفال ودمجهم في المجتمع كالمسابقات الرياضية والمعارض الفنية كما تسهم الدار فى زواجهم ورعايتهم بعد الزواج .

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