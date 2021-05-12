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ارتفاع عدد ضحايا حادث إطلاق نار في مدرسة روسية إلى 23 شخصا

الأربعاء 12/مايو/2021 - 01:05 م
بوابة الفجر
منار طارق
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ظل 23 شخصًا في المستشفى، اليوم الأربعاء، بعد إطلاق نار على مدرسة في مدينة قازان الروسية أسفر عن مقتل تسعة أشخاص، بينهم سبعة صغار.

وقالت السلطات إن جميع الأشخاص الـ 23 كانوا في حالة مستقرة صباح الأربعاء، رغم أنه كان من المقرر نقل ثمانية أشخاص على الأقل - ثلاثة بالغين وخمسة أطفال - إلى موسكو لتلقي العلاج.

هاجم مسلح مدرسة في كازان، المدينة التي تبعد 700 كيلومتر شرقي موسكو، صباح الثلاثاء، مما دفع الطلاب للاختباء تحت مكاتبهم، وقتل تسعة أشخاص - سبعة طلاب وموظفان بالمدرسة. واعتقل المهاجم البالغ من العمر 19 عاما، ولم تقدم السلطات تفاصيل فورية عن الدافع، لكنها قالت إنه يمتلك سلاحًا ناريًا بشكل قانوني.

وأعلن الأربعاء، يوم حداد في تتارستان، المنطقة الروسية وعاصمتها قازان، مع توقع تشييع جنازات الضحايا. وقالت وسائل إعلام روسية إن المسلح كان طالبًا سابقًا في المدرسة أطلق على نفسه اسم "إله" في حسابه على تطبيق المراسلة تليجرام. الهجمات على المدارس نادرة في روسيا، وكان رد فعل الرئيس فلاديمير بوتين أمرًا لرئيس الحرس الوطني في البلاد بمراجعة اللوائح المتعلقة بأنواع الأسلحة المسموح بها للاستخدام المدني.

ووقع الهجوم الأكثر دموية على المدارس في روسيا في عام 2004 في مدينة بيسلان، عندما احتجز متشددون إسلاميون أكثر من ألف شخص كرهائن لعدة أيام. وانتهى الحصار بإطلاق نار وانفجارات خلفت 334 قتيلًا أكثر من نصفهم من الأطفال.

وفي عام 2018، قتل مراهق 20 شخصًا في مدرسته المهنية قبل أن ينتحر في كيرتش، وهي مدينة في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا. في أعقاب ذلك الهجوم، أمر بوتين السلطات أيضًا بتشديد السيطرة على ملكية الأسلحة. لكن قوبلت معظم الإجراءات المقترحة بالرفض من قبل البرلمان أو الحكومة.

وقال النائب الروسي ألكسندر خينشتاين على تلجرام إن المشتبه به في هجوم قازان حصل على تصريح ببندقية قبل أقل من أسبوعين، ولم تحدد السلطات نوع البندقية التي استخدمها المهاجم. ووعد المسؤولون الروس بدفع مليون روبل (حوالي 13500 دولار) لأسر القتلى، وقالوا إن المدفوعات ستنتهي بحلول نهاية يوم الأربعاء.

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