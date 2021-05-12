Kg1 في عش الزوجية.. حكايات زوجات مع "عزومات الحموات" في رمضان



وأضافت "سها": حدث أول خلاف بيني وبين زوجي في رمضان عند رغبته في دعوة والدته واخوته للإفطار، وتهربه من مساعدتي وترك كل شئ لي، فشعرت بالضيق والتوتر والقلق وقمت بطلب المساعدة من والدتي.



زوجي بيحب التنوع.. بتلك الكلمات روت لنا "نغم" 28 عاما تجربتها الزوجية، قائلة: زوجي معتاد علي التنوع في الأطعمة والعصائر خاصة على وجبة الأفطار في رمضان، وهو ما كان يجعلني أشعر بالإرهاق أثناء تجهيز الطعام، بالرغم من إعتيادي علي مساعدة والدتي ولكن رغباته المتنوعة تشعرني بالإرهاق.



و تابعت، زوجي لا يساعدني ولكنه، وإذا لم اقم بعمل ما يطلبه مني، يغضب ويشعرني بإني زوجة مُهملة.

ومؤخرا طلب مني دعوة والدته على الإفطار فقلت لع نطلب "دليفيري".



"مسؤولية كبيرة"



ومن جانبها علقت الدكتورة هند البنا استشارية العلاقات النفسية والأسرية، قائلة: المسؤلية الكبيرة الملقاه علي الفتاة في أول عام زواج لها يشعرها بالتوتر وخصوصًا في محاولتها لأثبات نجاحها وتقديم أفضل ما لديها وأقصي ما يمكن تقديمه الأمر الذي يتسبب في ضغط نفسي شديد لديها.

وأضافت "البنا" في تصريح خاص إلي "الفجر"، أن الفتاة قبل الزواج غالبا لا تحمل المسؤلية مثلما يحدث بعد الزواج والتي تصبح مسؤلية كاملة ومنفردة، ولذلك علي الأزواج مشاركة الزوجات في العمل المنزلي وخصوصًا أثناء شهر رمضان، لأن الزوجات ينمو بداخلهن شعور دائم بالقلق والخوف من عدم إثبات أنفسهم وعدم النجاح في تحمل المسؤولية، ومع مرور الوقت وتحت تأثير هذا الخوف تشعر الزوجات أنفسهم إنهم فقدوا المشاعر الطبيعية التي كانت بداخلهم قبل الزواج، وإفتقاد الشعور بشهر رمضان مثلما كانت تشعر به مع أهلها.



"نصائح مهمة"



وكشفت "البنا"، عن بعض النصائح التي يمكن بها معالجة الضغط والتوتر لدي الزوجات ببعض خطوات وهى: تقوم الزوجة بعمل ما تستطيع فعله فقط وليس كل ما يدور في ذهنها، والفصل بين ما كان يحدث بمنزل الأهل ومنزلها الحالي فكلًا منهما له نظام مختلف، كما أن المشاركة بين الأزواج تعطي شعور بالراحة فليس من الضروري أن تؤدي الزوجة جميع المهام بمفردها، إختلاق اشياء جديدة مبهجة تضيف المتعة والمرح وتكسر الروتين والقلق.



وبخصوص العوائق التي تواجه الأزواج في السنة الأولي من زواجهم وخصوصًا أثناء شهر رمضان، قالت "البنا"، أن الزوجات يتأثرون علي الجانب النفسي بينما الأزواج يتأثرون علي الجانب المادي وذلك لعدم تحمل أكثر الرجال بعض مهام المنزل ولكن يمكن لبعض الرجال التأثر نفسيًا وفقًا لدرجة ارتباطه بأهله ومنزلهم، وإعتمادهم عليه.



"التأثر النفسي".



وأشارت إلى أن هناك درجة إختلاف بالتأثر النفسي بين الزوجات وبعضهن، وفقًا لدرجة إرتباطهن بالأهل وكذلك درجة إعتماد الفتاة علي والدتها بأعمال المنزل، ومدي تحملها للمسؤليات المنزلية قبل الزواج، كما أن عمر الفتاة يؤثر كثير في تلك النقطة لأن الفتيات في الأعمار الكبيرة يتأثرن بشكل نفسي أكبر من الفتيات في الأعمار الصغيرة، وذلك لإعتيادهن علي الحياة الفردية والإستقلالية وتكوينهن نمط حياة معين.



ونوهت أن الصيام أثناء شهر رمضان، يتسبب في تغيير "الهرمونات" لدي الجميع، لإعتيادنا علي طقوس يومية محددة كشرب القهوة والشاي والسجائر، وهو ما يؤدي لتغيرات مزاجية كبيرة مما يفتح الباب للشجارات والتي يجب علي الازواج تفهم أنها فترة زمنية وستمضي فيحاولا إحتواء بعضهما والتفاهم وعدم تفاقم الأمور.

"من الدار للنار".. مثلما يقال بشوراعنا المصرية، تنتقل الفتاة عقب زواجها من الترفة لتحمل المسؤولية بخبرات حياتية قليلة فتجد نفسها بوضع قد يشوبه الصعوبة، ولكن من المؤكد أنه صعب جدًا في شهر رمضان الذى يكون فيه الإختبارات في عرض مستمر، فهناك زوجات تنجح وأخريات تفشل في "سنة أولى رمضان" ، فما هى الأسباب وكيف يمكن تجنب الفشل."هند" عمرها 24 سنة متزوجة منذ 4 أشهر تقول أنها في الأيام الأولي من شهر رمضان لم تشعر بتغيرات كبيرة عن الأيام السابقة وخصوصًا إنها قادرة علي التعامل مع مسؤوليتها والتي تري أن سبب ذلك كونهم شخصين فقط فالأمر يمكن وصفة بالسهل.و تابعت"هند" قائلة إن مشاعرها كزوجة نمت خلال شهر رمضان وشعرت بواجبتها أكثر ولكنها لم تشعر بالتوتر وذلك لمساندة زوجها لها والتخفيف الدائم عليها.أما "سها" فتقول: مع اقتراب شهر رمضان كانت لدي طاقه وحماس كبيرين لإبهار زوجي، لكن بعد مرور أول أسبوع من رمضان شعرت بالتعب وبدء الأمر يتحول إلى شعور مختلف أشبه بالروتيني.