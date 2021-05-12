محافظ الفيوم يترأس حملة مكبرة لإزالة مبنى مخالف بقرية سنوفر



وجه الدكتور احمد الانصارى، محافظ الفيوم، بإزالة مبنى مخالف بقرية سنوفر، تم رصده خلال الجولة التى قام بها المحافظ، مشددًا على الإزالة الفورية للتعدي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



كان الدكتور احمد الأنصارى،محافظ الفيوم، قد ترأس حملة مكبرة مكبرة، لمتابعة التزام المحال التجارية والمقاهي، بمواعيد الغلق الجديدة التي أقرتها الدولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وكذا متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى انتشار فيروس كورونا، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، ومساعد مدير أمن الفيوم، والأستاذ أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، ومدير إدارة شرطة المرافق، ورؤساء الأحياء.



وحيث شملت الجولة مناطق المدينة الصناعية، وباغوص، وشارعي دار الرماد، وأحمد شوقي بمدينة الفيوم، وقرية سنوفر التابعة لمركز الفيوم، والطريق الدائري.





وشدد محافظ الفيوم على رؤساء المدن والأحياء، بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بكل حسم لمواجهة انتشار فيروس كورونا، تزامنًا مع إجازة عيد الفطر، للحد من زيادة أعداد الإصابة بالفيروس، والاستمرار فى الحملات اليومية المكثفة على المقاهي والكافيهات والمطاعم والمحال والمولات التجارية لمتابعة الالتزام بالمواعيد المقررة من مجلس الوزراء، والالتزام بارتداء الكمامات، مشددًا على ضرورة تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بجميع الطق العامة والميادين والشوارع.

