محافظ الفيوم يترأس حملة مكبرة لإزالة مبنى مخالف بقرية سنوفر

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محافظ الفيوم يترأس حملة مكبرة لإزالة مبنى مخالف بقرية سنوفر
الأربعاء 12/مايو/2021 - 01:06 م
ريهام على
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وجه الدكتور احمد الانصارى، محافظ الفيوم، بإزالة مبنى مخالف بقرية سنوفر، تم رصده خلال الجولة التى قام بها المحافظ، مشددًا على الإزالة الفورية للتعدي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
كان الدكتور احمد الأنصارى،محافظ الفيوم، قد ترأس حملة مكبرة مكبرة، لمتابعة التزام المحال التجارية والمقاهي، بمواعيد الغلق الجديدة التي أقرتها الدولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وكذا متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى انتشار فيروس كورونا، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، ومساعد مدير أمن الفيوم، والأستاذ أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، ومدير إدارة شرطة المرافق، ورؤساء الأحياء.
وحيث شملت الجولة مناطق المدينة الصناعية، وباغوص، وشارعي دار الرماد، وأحمد شوقي بمدينة الفيوم، وقرية سنوفر التابعة لمركز الفيوم، والطريق الدائري.
وشدد محافظ الفيوم على رؤساء المدن والأحياء، بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بكل حسم لمواجهة انتشار فيروس كورونا، تزامنًا مع إجازة عيد الفطر، للحد من زيادة أعداد الإصابة بالفيروس، والاستمرار فى الحملات اليومية المكثفة على المقاهي والكافيهات والمطاعم والمحال والمولات التجارية لمتابعة الالتزام بالمواعيد المقررة من مجلس الوزراء، والالتزام بارتداء الكمامات، مشددًا على ضرورة تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بجميع الطق العامة والميادين والشوارع.
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