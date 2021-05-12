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في وقفة العيد.. إحباط ترويج 45 كيلو مواد مخدرة وتنفيذ 80 ألف حكما قضائيا

الأربعاء 12/مايو/2021 - 01:06 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن ضبط عددًا من الخارجين عن القانون وجائزي الأسلحة النارية والبيضاء والمواد المخدرة والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية وأسفرت جهودها في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط 175 قطعة سلاح ناري بحوزة 150 متهم، 204 طلقة مختلفة الأعيرة، 20 خزينة متنوعة، 184 قطعة سلاح أبيض، ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 80757 حكم قضائي متنوع بإجمالي 6381 محكوم عليهم.




وأثمرت الجهود في مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط 199 قضية مخدرات، بإجمالي 213 متهم، ضُبط خلالها 45 كيلو مواد مخدرة، 3014 قرص مخدر، وفي مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين ضُبط 22 متهم، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة ضبط 18 متهم، وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، ضبط 329 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية ضبط 18752 مخالفة مرورية متنوعة.




وفي مجال فحص السائقين فحص 60 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 5 منهم، وجاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

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