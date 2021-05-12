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السكرتير العام للفيوم يترأس حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بإطسا
الأربعاء 12/مايو/2021 - 01:10 م
ريهام على
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قام المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، حملة مكبرة من الجهاز التنفيذي بمركز ومدينة إطسا بالتنسيق مع الشرطة، لمتابعة أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات.
وكذلك التأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالمطاعم والمقاهي والورش والمحال التجارية، أسفرت عن توقيع ٤٧ غرامة على المواطنين لعدم الالتزام بارتداء الكمامات، وإزالة ١٤ حالة إشغال متنوعة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ٥ محال تجارية لمخالفتها مواعيد الغلق المقررة.
كان محافظ الفيوم قد شدد على رؤساء المدن والأحياء، بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بكل حسم لمواجهة انتشار فيروس كورونا، تزامنًا مع إجازة عيد الفطر، للحد من زيادة أعداد الإصابة بالفيروس، والاستمرار فى الحملات اليومية المكثفة على المقاهي والكافيهات والمطاعم والمحال والمولات التجارية لمتابعة الالتزام بالمواعيد المقررة من مجلس الوزراء، والالتزام بارتداء الكمامات، مشددًا على ضرورة تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بجميع الطق العامة والميادين والشوارع.
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