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السكرتير العام للفيوم يترأس حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بإطسا

الأربعاء 12/مايو/2021 - 01:10 م
بوابة الفجر
ريهام على
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قام المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، حملة مكبرة من الجهاز التنفيذي بمركز ومدينة إطسا بالتنسيق مع الشرطة، لمتابعة أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات.

وكذلك التأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالمطاعم والمقاهي والورش والمحال التجارية، أسفرت عن توقيع ٤٧ غرامة على المواطنين لعدم الالتزام بارتداء الكمامات، وإزالة ١٤ حالة إشغال متنوعة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ٥ محال تجارية لمخالفتها مواعيد الغلق المقررة.

كان محافظ الفيوم قد شدد على رؤساء المدن والأحياء، بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بكل حسم لمواجهة انتشار فيروس كورونا، تزامنًا مع إجازة عيد الفطر، للحد من زيادة أعداد الإصابة بالفيروس، والاستمرار فى الحملات اليومية المكثفة على المقاهي والكافيهات والمطاعم والمحال والمولات التجارية لمتابعة الالتزام بالمواعيد المقررة من مجلس الوزراء، والالتزام بارتداء الكمامات، مشددًا على ضرورة تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بجميع الطق العامة والميادين والشوارع.
السكرتير العام للفيوم يترأس حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بإطسا
السكرتير العام للفيوم يترأس حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بإطسا
السكرتير العام للفيوم يترأس حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بإطسا
السكرتير العام للفيوم يترأس حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بإطسا
السكرتير العام للفيوم يترأس حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بإطسا
السكرتير العام للفيوم يترأس حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بإطسا
السكرتير العام للفيوم يترأس حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بإطسا
السكرتير العام للفيوم يترأس حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بإطسا
السكرتير العام للفيوم يترأس حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بإطسا
السكرتير العام للفيوم يترأس حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بإطسا

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