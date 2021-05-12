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محافظ القليوبية: توريد 119140 طن قمح للصوامع والشون

الأربعاء 12/مايو/2021 - 01:10 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أعلن عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، انتظام عملية توريد محصول القمح لصوامع وشون المحافظة، حيث جرى استلام 119140 طن قمح حتى انتهاء أعمال التوريد اليوم الأربعاء الموافق 12 مايو بالشون والصوامع بنطاق المحافظة، ليصبح إجمالي ما جرى توريده حتى صباح اليوم 119140 طن قمح محلي.

يُذكر أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر ب 51632 فدانا على مستوى المحافظة بإنتاجية متوقعة تصل إلى 330 ألف أردبا، فيما يبلغ إجمالي السعات التخزينية أكثر من 222840 طن تقريبا موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة.

وأكد الهجان على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لأعمال الفرز والاستلام وتحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والزراعة والبنك الزراعي المصري، وشركات المطاحن والصوامع وممثلين عن الشركات المسوقة وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

وشدد محافظ القليوبية على متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لإستقبال الأقماح من المزارعين، طبقا لأسعار التوريد وفقا لدرجة النظافة المحددة، لجميع الأصناف المنتجة محليًا على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد.

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