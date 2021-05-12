محافظ الفيوم يشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق ضوابط صلاة العيد بالمساجد

Advertisements
محافظ الفيوم يشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق ضوابط صلاة العيد بالمساجد
الأربعاء 12/مايو/2021 - 01:18 م
ريهام على
Advertisements
أكد الدكتور احمد الأنصارى، محافظ الفيوم، على الدكتور حسنى ابو حبيب، وكيل مديرية الاوقاف، بضرورة تطبيق كافة الضوابط التى أقرتها وزارة الأوقاف فيما يتعلق بصلاة عيد الفطر بالمساجد.
وشدد "الأنصارى" على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامة زوار بيوت الله، مشددًا على المتابعة المستمرة من رؤساء المدن ومسئولي مديرية الأوقاف لجميع الإجراءات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن ومديري المديريات الخدمية، لمتابعة استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك وخطة كل قطاع من القطاعات خلال فترة العيد، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، وممثل عن مديرية أمن الفيوم.
وشدد "الأنصارى" على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامة زوار بيوت الله، مشددًا على المتابعة المستمرة من رؤساء المدن ومسئولي مديرية الأوقاف لجميع الإجراءات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن ومديري المديريات الخدمية، لمتابعة استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك وخطة كل قطاع من القطاعات خلال فترة العيد، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، وممثل عن مديرية أمن الفيوم.
Advertisements