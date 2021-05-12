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محافظ الفيوم يشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق ضوابط صلاة العيد بالمساجد

الأربعاء 12/مايو/2021 - 01:18 م
بوابة الفجر
ريهام على
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أكد الدكتور احمد الأنصارى، محافظ الفيوم، على الدكتور حسنى ابو حبيب، وكيل مديرية الاوقاف، بضرورة تطبيق كافة الضوابط التى أقرتها وزارة الأوقاف فيما يتعلق بصلاة عيد الفطر بالمساجد.

وشدد "الأنصارى" على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامة زوار بيوت الله، مشددًا على المتابعة المستمرة من رؤساء المدن ومسئولي مديرية الأوقاف لجميع الإجراءات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن ومديري المديريات الخدمية، لمتابعة استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك وخطة كل قطاع من القطاعات خلال فترة العيد، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، وممثل عن مديرية أمن الفيوم.

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