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الري: تأهيل 1703 كيلو مترات ترع حتى الآن بمحافظات الجمهورية

الأربعاء 12/مايو/2021 - 01:24 م
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
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أعلنت وزارة الموارد المائية والري، في بيان لها اليوم، أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال 1703.109 كيلومترًا حتى الآن بنسبة تنفيذ بلغت 31.76% بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أنه جاري العمل على أطوال تصل إلى 5362.599 كيلومترًا بمختلف محافظات الجمهورية.

وقالت الوزارة خلال البيان إن إجمالي الأطوال التي شملها المشروع والتي تم تدبير الإعتماد لها بلغت 8225.931 كيلومترًا حتى الآن، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المشروع القومي لتأهيل الترع والتي تنتهي بحلول منتصف عام 2022 بتكلفة إجمالية تقدر بـ 18 مليار جنيه، والذي يهدف الى تحسين إدارة إستخدام المياه ورفع كفاءة الترع المتعبة وضمان وصول المياه إليها.
الري: تأهيل 1703 كيلو مترات ترع حتى الآن بمحافظات الجمهورية
الري: تأهيل 1703 كيلو مترات ترع حتى الآن بمحافظات الجمهورية

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وزارة الموارد المائية والري المشروع القومي لتأهيل الترع أخبار وزارة الري

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