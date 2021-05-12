الأنصاري: استمرار مراكز التطعيم بلقاح "كورونا" في العمل طوال إجازة العيد

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الأنصاري: استمرار مراكز التطعيم بلقاح "كورونا" في العمل طوال إجازة العيد
الأربعاء 12/مايو/2021 - 01:25 م
ريهام على
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شدد الدكتور احمد الانصارى، محافظ الفيوم على الدكتور حاتم جمال، وكيل وزارة الصحة، على استمرار أعمال التطعيم بلقاح كورونا لعمال النظافة وجميع مرضى الكلى، وكافة الفئات المستهدفة، من خلال الحملات الميدانية، فضلًا عن استمرار مراكز التطعيم بلقاح كورونا وعددها 12 مركزًا فى العمل طوال فترة العيد.
وأكد وكيل وزارة الصحة على توجيه فرق متحركة للتطعيم بمراكز الشباب ضمن مبادرة المحافظة، ووجه المحافظ بتوزيع اسطوانات الاكسجين لحالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، ومراجعة توزيع الاسطوانات المطابقة للمواصفات التي يتم ضبطها للمرضى بمنازلهم.
وشددا المحافظ على وضع خطة مرور ميداني لمراقبي الأغذية للتأكد من سلامة المعروض من السلع ومطابقتها للاشتراطات الصحية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن ومديري المديريات الخدمية، لمتابعة استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك وخطة كل قطاع من القطاعات خلال فترة العيد، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، وممثل عن مديرية أمن الفيوم.
كما وجه المحافظ، بتكثيف عمل اللجان المعنية بمراجعة الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمنشآت السياحية، وذلك بالتنسيق مع مجالس المدن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي يتم رصدها، مؤكدًا أن المحافظة تتعامل بحسم مع ملف الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد حفاظًا على سلامة المواطنين.
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