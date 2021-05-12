الأنصاري: استمرار مراكز التطعيم بلقاح "كورونا" في العمل طوال إجازة العيد



شدد الدكتور احمد الانصارى، محافظ الفيوم على الدكتور حاتم جمال، وكيل وزارة الصحة، على استمرار أعمال التطعيم بلقاح كورونا لعمال النظافة وجميع مرضى الكلى، وكافة الفئات المستهدفة، من خلال الحملات الميدانية، فضلًا عن استمرار مراكز التطعيم بلقاح كورونا وعددها 12 مركزًا فى العمل طوال فترة العيد.



وأكد وكيل وزارة الصحة على توجيه فرق متحركة للتطعيم بمراكز الشباب ضمن مبادرة المحافظة، ووجه المحافظ بتوزيع اسطوانات الاكسجين لحالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، ومراجعة توزيع الاسطوانات المطابقة للمواصفات التي يتم ضبطها للمرضى بمنازلهم.



وشددا المحافظ على وضع خطة مرور ميداني لمراقبي الأغذية للتأكد من سلامة المعروض من السلع ومطابقتها للاشتراطات الصحية.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن ومديري المديريات الخدمية، لمتابعة استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك وخطة كل قطاع من القطاعات خلال فترة العيد، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، وممثل عن مديرية أمن الفيوم.





كما وجه المحافظ، بتكثيف عمل اللجان المعنية بمراجعة الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمنشآت السياحية، وذلك بالتنسيق مع مجالس المدن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي يتم رصدها، مؤكدًا أن المحافظة تتعامل بحسم مع ملف الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد حفاظًا على سلامة المواطنين.



