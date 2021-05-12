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بعد الكشف عن سبب وفاته في "كوفيد 25".. أحمد صلاح حسني يتصدر تريند جوجل

الأربعاء 12/مايو/2021 - 01:49 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تصدر الفنان أحمد صلاح حسني تريند جوجل بعد ما أداه اليوم من مشهد في نهاية الحلقة الـ14 من مسلسل "كوفيد25".

وظهر أحمد صلاح حسني مضحيًا خلال تلك الحلقة بحياته، لكي ينقذ باقي أفراد العمل بالمسلسل، وذلك بعد فصله لعربات القطار لكي يفصل المصابين عن الأصحاء.

ووجهت إنجي علاء كاتبة المسلسل، رسالة إلى أحمد صلاح حسني بعد هذه الحلقة، على حسابها الرسمي بموقع التدوينات الصغيرة"تويتر".

قالت فيها:"بتشرف أني بشتغل مع النجم أحمد صلاح حسني ومبسوطة بردود أفعال عن حلقة النهاردة.. هفتقد شخص رامي، عصب عني هو كان محتاج يكفر عن ذنبه وكلام ساره شجعه ينتهز الفرصة ويضحي بنفسه وممكن يكون نط من القطر وعاش".

مسلسل"كوفيد25" بطولة كل من: يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد، وغيرهم من النجوم، ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.
بعد الكشف عن سبب وفاته في كوفيد 25.. أحمد صلاح حسني يتصدر تريند جوجل

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