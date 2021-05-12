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الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 48 قتيلًا

الأربعاء 12/مايو/2021 - 01:27 م
فلسطين
فلسطين
وكالات
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أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية، بيانًا اليوم الأربعاء، أعلنت فيه ارتفاع عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدء التصعيد، إلى 48 شخصا.

 

وأفادت الصحة الفلسطينية، بأن إجمالى عدد الشهداء والجرحى فى قطاع غزة الساعة (11:30صباحا)، 43 شهيدا من بينهم 13 طفلا، و3 سيدات و296 إصابة بجراح مختلفة".

 

وشن الجيش الإسرائيلي، صباح أمس الثلاثاء، سلسلة غارات استهدفت أكثر من 130 موقعا للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

           

وقد اندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.

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