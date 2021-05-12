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محافظ الفيوم يوجه بالدفع بسيارات مياة إضافية بالمناطق التى تعاني من ضعف ضغوط المياه خلال العيد

الأربعاء 12/مايو/2021 - 01:32 م
بوابة الفجر
ريهام على
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راجع الدكتور احمد الانصارى، محافظ الفيوم، مع اللواء هشام محمد درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، خطة الشركة لتوفير مياه الشرب النقية بالمناطق التى تعانى من ضعف ضغوط المياه.

كما وجه "الأنصارى" بتوفير بالدفع بسيارات مياه بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية للتدخل الفوري فى حالات الطوارئ.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن ومديري المديريات الخدمية، لمتابعة استعدادات المحافظة لأستقبال عيد الفطر المبارك وخطة كل قطاع من القطاعات خلال فترة العيد، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، وممثل عن مديرية أمن الفيوم.

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