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محافظ الفيوم يوجه بالدفع بسيارات مياة إضافية بالمناطق التى تعاني من ضعف ضغوط المياه خلال العيد
الأربعاء 12/مايو/2021 - 01:32 م
ريهام على
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راجع الدكتور احمد الانصارى، محافظ الفيوم، مع اللواء هشام محمد درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، خطة الشركة لتوفير مياه الشرب النقية بالمناطق التى تعانى من ضعف ضغوط المياه.
كما وجه "الأنصارى" بتوفير بالدفع بسيارات مياه بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية للتدخل الفوري فى حالات الطوارئ.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن ومديري المديريات الخدمية، لمتابعة استعدادات المحافظة لأستقبال عيد الفطر المبارك وخطة كل قطاع من القطاعات خلال فترة العيد، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، وممثل عن مديرية أمن الفيوم.
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