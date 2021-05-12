موعد مباراة ميلان ضد تورينو في الدوري الإيطالي اليوم الأربعاء

يترقب عشاق ميلان تورينو وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي والمقرر إقامتها على ملعب أولمبيكو دي تورينو.









وكانت مباراة الدور الأول بين ميلان وتورينو انتهت بفوز الروسونيري بهدفين نظيفين.









ويدخل ميلان هذه المباراة بكل قوة وتركيز عالي، حيث يرغب في تحقيق الفوز ولا بديل في ذلك من أجل الاستمرار في المربع الذهبي لحجز مكان له في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.









ويخطط تورينو لاستعادة ذاكرة الانتصارات ووقف نزيف النقاط الذي يتعرض له من أجل التقدم أكثر في جدول الترتيب وتأمين نفسه بالاستمرار في البطولة في الموسم المقبل.









وبعد الفوز على يوفنتوس بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية، رفع ميلان رصيده إلى 72 نقطة في المركز الثالث متساويًا مع أتالانتا صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد.









في حين يحتل تورينو المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 35 نقطة وذلك بعد تعادله أمام هيلاس فيرونا بهدف لكل منهما في الجولة الماضية.









ومن المقرر أن تنطلق مباراة تورينو وميلان مساء الأربعاء الموافق 12 مايو 2021 في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والعاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية والحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.