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التعليم العالى: إعلان أسماء الجامعات المرخصة لحماية الطلاب من الكيانات الوهمية

الأربعاء 12/مايو/2021 - 01:34 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات حول تطور منظومة الجامعات الحكومية وكلياتها، للعام الجامعى 20202021.

وأشار التقرير إلى أن إجمالى عدد الجامعات الحكومية القائمة حاليًا بلغ 27 جامعة طبقًا للعام الجامعى 20202021، وتضم 442 كلية، و24 معهد فنى تمريض، و37 دراسات عليا.

وأوضح التقرير أن الجامعات الحكومية هى: "جامعة القاهرة - جامعة الإسكندرية - جامعة عين شمس- جامعة أسيوط - جامعة طنطا - جامعة المنصورة - جامعة الزقازيق - جامعة حلوان - جامعة المنيا - جامعة المنوفية - جامعة قناة السويس - جامعة جنوب الوادى - جامعة بنى سويف - جامعة الفيوم - جامعة بنها - جامعة كفرالشيخ - جامعة سوهاج - جامعة بورسعيد - جامعة دمنهور - جامعة أسوان – جامعة دمياط - جامعة السويس - جامعة مدينة السادات - جامعة العريش - جامعة الوادى الجديد - جامعة مطروح - جامعة الأقصر".

أوضح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن زيادة عدد الجامعات الحكومية فى الفترة الأخيرة مثل "جامعة مطروح، جامعة الوادى الجديد"، وقريبًا جامعة الغردقة، بالإضافة إلى زيادة عدد الكليات فى مختلف التخصصات العلمية والتى أصبحت 442 كلية والمشروعات التنفيذية الكبرى التى يتم تنفيذها بالجامعات فى مختلف ربوع مصر، والطفرة التى شهدتها المستشفيات الجامعية، تؤكد جميعها الدعم غير المسبوق الذى توليه القيادة السياسية فى مصر للجامعات الحكومية لأنها تستوعب العدد الأكبر من طلاب الجامعات.

وأكد المركز الإعلامى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى أنه سيحرص خلال الفترة القادمة على إعلان أسماء الجامعات والكليات الحكومية والخاصة والأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية والمعاهد المرخص للعمل لها من وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، والمعتمد شهاداتها من المجلس الأعلى للجامعات، حتى لا يقع الطلاب وأولياء الأمور فريسة للالتحاق بالكيانات الوهمية غير المرخص لها من الوزارة وتمنح شهادات غير معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وسيتم الإعلان عن تلك القائمة على موقع الوزارة وعلى مواقع التواصل الاجتماعى الرسمية للوزارة، لتمكين الطلاب من مراجعتها ومعرفتها للالتحاق بها.

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