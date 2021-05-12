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موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري الممتاز

الأربعاء 12/مايو/2021 - 01:35 م
بوابة الفجر
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يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره إنبي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الـ22 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وستلعب المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساء، علي ملعب القاهرة الدولي يوم الجمعة المقبل الموافق 14 من الشهر الجاري.

ويتصدرنادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 45 نقطة ، بفارق 4 نقاط عن غريمة التقليدي النادي الأهلي والذي يتبقى له مباراتين مؤجلتين، بينما يدخل الفريق البترولي اللقاء وهو يتواجد في المركز التاسع برصيد 28 نقطة.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري المصري و جميع البطولات المحلية هذا الموسم.

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