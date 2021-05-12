رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الفيوم وزيادة عدد الأطباء بأقسام الاستقبال والطوارئ وخدمات نقل الدم

Advertisements
رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الفيوم وزيادة عدد الأطباء بأقسام الاستقبال والطوارئ وخدمات نقل الدم
الأربعاء 12/مايو/2021 - 01:36 م
ريهام على
Advertisements
راجع الدكتور أحمد الانصارى، محافظ الفيوم، مع الدكتور حاتم جمال، وكيل وزارة الصحة، خطة المديرية خلال العيد، حيث تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات وزيادة عدد الأطباء بأقسام الاستقبال والطوارئ وخدمات نقل الدم، مع فتح أقسام الاستقبال على مدى الـ24 ساعة، وتشكيل فرق طبية للمتابعة والتأكد من توافر الأمصال والمستلزمات الطبية بمختلف المستشفيات، ووجه المحافظ، بالمرور الميداني على المستشفيات للتأكد من التزام الفرق الطبية بالنوبتجيات المقررة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن ومديري المديريات الخدمية، لمتابعة استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك وخطة كل قطاع من القطاعات خلال فترة العيد، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة، سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، وممثل عن مديرية أمن الفيوم.
Advertisements