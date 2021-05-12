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رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الفيوم وزيادة عدد الأطباء بأقسام الاستقبال والطوارئ وخدمات نقل الدم

الأربعاء 12/مايو/2021 - 01:36 م
بوابة الفجر
ريهام على
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راجع الدكتور أحمد الانصارى، محافظ الفيوم، مع الدكتور حاتم جمال، وكيل وزارة الصحة، خطة المديرية خلال العيد، حيث تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات وزيادة عدد الأطباء بأقسام الاستقبال والطوارئ وخدمات نقل الدم، مع فتح أقسام الاستقبال على مدى الـ24 ساعة، وتشكيل فرق طبية للمتابعة والتأكد من توافر الأمصال والمستلزمات الطبية بمختلف المستشفيات، ووجه المحافظ، بالمرور الميداني على المستشفيات للتأكد من التزام الفرق الطبية بالنوبتجيات المقررة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن ومديري المديريات الخدمية، لمتابعة استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك وخطة كل قطاع من القطاعات خلال فترة العيد، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة، سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، وممثل عن مديرية أمن الفيوم.

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