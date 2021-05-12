وزير التموين: استلام 2.2 مليون طن قمح حتى الآن

أكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن مواقع استلام الاقماح المحلية تسلمت حتى الان قرابة إلى ٢.٢ مليون طن قمح محلى ، وأكد المصيلحي أن المتوقع استلامه هذا العام هو ٣.٤ مليون طن قمح بعد زيادة الطاقة التخزينية له من ١.٢ مليون طن إلى ٣.٤ مليون طن في الست سنوات الأخيرة بعد تبنى عبد الفتاح السيسي المشروع القومي للصوامع وأشار الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن الوزارة كانت قد خصصت ٤٥٠ موقع لاستلام الاقماح المحلية تتنوع ما بين الصوامع والشون المطورة والهناجر والبناكر، واضاف إلى أن الدولة قد خصصت أكثر من ١٦ مليار جنيه لدفع مستحقات المزارعين والموردين للاقماح المحلية .





من جانبه أكد اللواء شريف باسيلي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع أن عمليات التسليم تتم في المواقع المخصصة لذلك وسط إجراءات احترازية كبيرة تشمل ارتداء ماسكات الوجه وكذلك عمليات التعقيم الدائمة للسيارات التي تدخل تلك المواقع للحفاظ على الموردين ولجان التسليم من فيرس كورونا، وأكد باسيلي أن العمل في مواقع التسليم سيكون ثالث ايام العيد من الثامنة ص حتى التاسعة مساءا.





من جانبه اكد أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية المتحدث الرسمي لوزارة التموين أن الغرفة المركزية لمتابعه تسليم الاقماح المحلية بالوزارة وغرف مديريات التموين التي وجه الدكتور على المصيلحي بإنشائها مع بداية استلام الاقماح فى منتصف الشهر الماضي سوف تستأنف عملها ثالث ايام العيد لمتابعه عمليات تسليم الاقماح بالمواقع لتذليل أي عقبات قد تواجه عمليات التوريد بها وأشار إلى أن الدكتور على المصيلحي وزير التموين يتابع يوميا عمليات التوريد وما يستجد بها لحظة بلحظة مشيرا إلى أن توجيهات الاستاذ الدكتور على المصيلحي وزير التموين الدائمة هي لالتزام بمعايير التسليم التي وضعتها الوزارة في جودة القمح المسلم لتلك المواقع والالتزام أيضا بنقل الاقماح الموردة إلى الصوامع يوميا للحفاظ عليها بشكل آمن وسليم.







