"الأنصاري": غرف عمليات بالوحدات المحلية والقطاعات لمتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة

تابع الدكتور احمد الانصارى، محافظ الفيوم، مع مديري المديريات الخدمية خطة كل قطاع من القطاعات خلال العيد الفطر المبارك.



ووجه"الأنصارى"، بتشكيل غرف عمليات بجميع الوحدات المحلية والقطاعات المختلفة لمتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة، والتدخل الفوري فى حالات الطوارئ.



شدد المحافظ على رؤساء المدن تكثيف حملات التعقيم، ورفع كافة الإشغالات، ومراجعة منظومة النظافة ورفع تراكمات القمامة أولًا بأول، للحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري وضمان سلامة وصحة المواطنين.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن ومديري المديريات الخدمية، لمتابعة استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك وخطة كل قطاع من القطاعات خلال فترة العيد، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة، سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، وممثل عن مديرية أمن الفيوم.

