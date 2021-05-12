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"الأنصاري": غرف عمليات بالوحدات المحلية والقطاعات لمتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة
الأربعاء 12/مايو/2021 - 01:42 م
ريهام على
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تابع الدكتور احمد الانصارى، محافظ الفيوم، مع مديري المديريات الخدمية خطة كل قطاع من القطاعات خلال العيد الفطر المبارك.
ووجه"الأنصارى"، بتشكيل غرف عمليات بجميع الوحدات المحلية والقطاعات المختلفة لمتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة، والتدخل الفوري فى حالات الطوارئ.
شدد المحافظ على رؤساء المدن تكثيف حملات التعقيم، ورفع كافة الإشغالات، ومراجعة منظومة النظافة ورفع تراكمات القمامة أولًا بأول، للحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري وضمان سلامة وصحة المواطنين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن ومديري المديريات الخدمية، لمتابعة استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك وخطة كل قطاع من القطاعات خلال فترة العيد، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة، سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، وممثل عن مديرية أمن الفيوم.
ووجه"الأنصارى"، بتشكيل غرف عمليات بجميع الوحدات المحلية والقطاعات المختلفة لمتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة، والتدخل الفوري فى حالات الطوارئ.
شدد المحافظ على رؤساء المدن تكثيف حملات التعقيم، ورفع كافة الإشغالات، ومراجعة منظومة النظافة ورفع تراكمات القمامة أولًا بأول، للحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري وضمان سلامة وصحة المواطنين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن ومديري المديريات الخدمية، لمتابعة استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك وخطة كل قطاع من القطاعات خلال فترة العيد، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة، سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، وممثل عن مديرية أمن الفيوم.
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