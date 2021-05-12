سيارات اسعاف للتدخل الفورى فى حالات الحوادث والطوارئ بالفيوم



راجع الدكتور احمد الانصارى، محافظ الفيوم، مع مدير الإسعاف، خطة تجهيز سيارات الإسعاف للتدخل الفوري فى حالات الحوادث والطوارئ.



وأكد مير الأسعاف، انه تم تجهيز سيارات اسعاف مخصصة لتمركز عددٍ منها بالميادين ومناطق التجمعات والأماكن السياحية.

فيما استعرض مسئولو التموين خطط توفير السلع الغذائية والمواد البترولية واسطوانات البوتاجاز، ومتابعة عمل المخابز البلدية طوال إجازة العيد.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن ومديري المديريات الخدمية، لمتابعة استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك وخطة كل قطاع من القطاعات خلال فترة العيد، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، وممثل عن مديرية أمن الفيوم.