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سيارات اسعاف للتدخل الفورى فى حالات الحوادث والطوارئ بالفيوم
الأربعاء 12/مايو/2021 - 01:46 م
ريهام على
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راجع الدكتور احمد الانصارى، محافظ الفيوم، مع مدير الإسعاف، خطة تجهيز سيارات الإسعاف للتدخل الفوري فى حالات الحوادث والطوارئ.
وأكد مير الأسعاف، انه تم تجهيز سيارات اسعاف مخصصة لتمركز عددٍ منها بالميادين ومناطق التجمعات والأماكن السياحية.
فيما استعرض مسئولو التموين خطط توفير السلع الغذائية والمواد البترولية واسطوانات البوتاجاز، ومتابعة عمل المخابز البلدية طوال إجازة العيد.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن ومديري المديريات الخدمية، لمتابعة استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك وخطة كل قطاع من القطاعات خلال فترة العيد، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، وممثل عن مديرية أمن الفيوم.
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