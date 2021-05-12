المجمعات الاستهلاكية بالجيزة: انخفاض في أسعار الكحك والبسكوت بنسبة 25% (فيديو)

قال محمد كمال، مسئول أحد المجمعات الاستهلاكية بالجيزة، إن الدولة المصرية أصبحت حريصة على دعم المجمعات الاستهلاكية، وجعلتها بمثابة ذراع الدولة.



وأضاف "كمال"، خلال حواره مع مراسل برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن الدولة متمثلة في وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية قامت بتوفير كميات كبيرة من كحك وبسكوت العيد وبأسعار أقل من السوق الخارجي بـ 25%.



وتابع مسئول أحد المجمعات الاستهلاكية بالجيزة، أن أسعار الكحك والبسكوت تبدأ من 60 جنيه، والبيتفور والغريبة من 75 جنيه، مشددًا على أن هذه الأسعار غير موجودة بالأسواق الخارجية، موضحًا أن المجمعات الاستهلاكية بها كافة السلع التي يحتاجها المواطن من السلع الاستراتيجية واحتياجات العيد، والخضروات والفاكهة والأسماك والرنجة، بأسعار أقل من السوق بنسبة تصل لـ 30%.

