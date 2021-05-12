الجيش الإسرائيلي يعلن عن تنفيذ عملية "معقدة" لاستهداف قادة حماس

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن عن تنفيذ عملية "معقدة" لاستهداف عدد من كبار القادة العسكريين لحركة حماس، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، اغتيال قياديين اثنين في حركة حماس، جراء سلسلة غارات استهدفت أكثر من 130 موقعا للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وقد اندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.



