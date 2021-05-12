Advertisements

الجيش الإسرائيلي يعلن عن تنفيذ عملية "معقدة" لاستهداف قادة حماس

الأربعاء 12/مايو/2021 - 01:46 م
الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي
وكالات
Advertisements

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن عن تنفيذ عملية "معقدة" لاستهداف عدد من كبار القادة العسكريين لحركة حماس، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، اغتيال قياديين اثنين في حركة حماس، جراء سلسلة غارات استهدفت أكثر من 130 موقعا للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

           

وقد اندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قادة حماس فلسطين عملية معقدة الجيش الإسرائيلي اسرائيل

أخبار تهمك

شاهد.. كيف تضامن فخر العرب "محمد صلاح" مع فلسطين؟

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يكشف آخر تطورات فرجاني ساسي مع الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

رسالة من "السيسي".. ماذا طرأ على ملف سد النهضة؟

منذ حوالي 20 ساعة

قرار عاجل في الأهلي قبل السوبر الافريقي

منذ يوم

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

منذ حوالي 12 ساعة

بسبب جائحة كورونا.. تعرف على قائمة الممنوعات في عيد الفطر

منذ ساعتين و 14 دقيقة

شاهد.. لحظة إطلاق موجة كبيرة من الصواريخ من قطاع غزة تجاه تل أبيب

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

منذ يومين

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يجهز عرضًا جديدًا لحسم هذه الصفقة

منذ ساعة و نصف

موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

تعرف على المرشحين لخلافة أروابارينا لقيادة تدريب بيراميدز

منذ يوم

عاجل.. جيش الاحتلال يغتال قياديين في حركة حماس

منذ حوالي 10 ساعات

أستاذ جيولوجيا يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة: قد يحرك القشرة الأرضية (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

منذ يومين

عاجل.. الصحة تعلن ارتفاع إصابات كورونا اليومية و61 حالة وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

"القسام" تعلن مقتل وفقدان عدد من عناصرها في غارة إسرائيلية استهدفتهم بقطاع غزة

عاجل.. عشرات الصواريخ تنطلق من غزة إلى أسدود وعسقلان

حركة الجهاد الإسلامي تعلن مقتل اثنين من قادتها في الغارات الإسرائيلية على غزة

انطلاق صفارات الإنذار في عسقلان

الأمم المتحدة تبدي قلقها البالغ إزاء تصاعد الأحداث في القدس وغزة

إسرائيل تعلن مقتل سيدتين في القصف الصاروخي على عسقلان

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 ص

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

بسبب جائحة كورونا.. تعرف على قائمة الممنوعات في عيد الفطر

11:50 ص

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

02:18 ص

الزمالك يكشف آخر تطورات فرجاني ساسي مع الفريق

10:41 ص

أستاذ جيولوجيا يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة: قد يحرك القشرة الأرضية (فيديو)

07:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق