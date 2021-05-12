محافظ الفيوم: رفع درجة الاستعداد إلى القصوى لاستقبال عيد الفطر

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محافظ الفيوم: رفع درجة الاستعداد إلى القصوى لاستقبال عيد الفطر
الأربعاء 12/مايو/2021 - 01:48 م
ريهام على
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أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك، مشددًا على ضرورة الحفاظ على النظافة العامة، والتواجد الميداني لكافة القيادات التنفيذية، لتحقيق الاستجابة السريعة والتعامل الفوري مع مشكلات المواطنين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن ومديري المديريات الخدمية، لمتابعة استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك وخطة كل قطاع من القطاعات خلال فترة العيد، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، وممثل عن مديرية أمن الفيوم.
كما وجه المحافظ، بتكثيف عمل اللجان المعنية بمراجعة الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمنشآت السياحية، وذلك بالتنسيق مع مجالس المدن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي يتم رصدها، مؤكدًا أن المحافظة تتعامل بحسم مع ملف الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد حفاظًا على سلامة المواطنين.
وأصدر محافظ الفيوم، تكليفات لرؤساء المدن والوحدات المحلية بالتنسيق مع مسئولي الزراعة، بالمتابعة الميدانية والمرور اليومى لرصد حالات التعدي على الأراضي الزراعية بالتبوير أو التشوين أو البناء، وإزالة المخالفات فور وقوعها بالتعاون مع قوات الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك التنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية في رصد مخالفات البناء والتعامل الفوري معها، مشددًا على ضرورة العمل الجاد وعدم التهاون، واستبعاد المقصرين في أداء مهام العمل المنوطة بهم.
كما راجع محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، مع مسئولي أملاك الدولة ملف التقنين، واستمع لخطط مديريتي الكهرباء، والري، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، ووجه بزيادة عدد فرق الطوارئ بقطاع الكهرباء للتدخل الفوري في حالة حدوث أى انقطاع للتيار الكهربائي وتأمين وصول التيار للمنشآت الحيوية مثل المستشفيات وغيرها، كما وجه بتكثيف حملات مديرية الري بالتنسيق مع مجالس المدن والشرطة لإزالة التعديات على المجاري المائية لضمان وصول مياه الري للأراضي الواقعة بالنهايات.
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