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محافظ الفيوم: رفع درجة الاستعداد إلى القصوى لاستقبال عيد الفطر

الأربعاء 12/مايو/2021 - 01:48 م
بوابة الفجر
ريهام على
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أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك، مشددًا على ضرورة الحفاظ على النظافة العامة، والتواجد الميداني لكافة القيادات التنفيذية، لتحقيق الاستجابة السريعة والتعامل الفوري مع مشكلات المواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن ومديري المديريات الخدمية، لمتابعة استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك وخطة كل قطاع من القطاعات خلال فترة العيد، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، وممثل عن مديرية أمن الفيوم.
كما وجه المحافظ، بتكثيف عمل اللجان المعنية بمراجعة الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمنشآت السياحية، وذلك بالتنسيق مع مجالس المدن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي يتم رصدها، مؤكدًا أن المحافظة تتعامل بحسم مع ملف الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد حفاظًا على سلامة المواطنين.

وأصدر محافظ الفيوم، تكليفات لرؤساء المدن والوحدات المحلية بالتنسيق مع مسئولي الزراعة، بالمتابعة الميدانية والمرور اليومى لرصد حالات التعدي على الأراضي الزراعية بالتبوير أو التشوين أو البناء، وإزالة المخالفات فور وقوعها بالتعاون مع قوات الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك التنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية في رصد مخالفات البناء والتعامل الفوري معها، مشددًا على ضرورة العمل الجاد وعدم التهاون، واستبعاد المقصرين في أداء مهام العمل المنوطة بهم.

كما راجع محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، مع مسئولي أملاك الدولة ملف التقنين، واستمع لخطط مديريتي الكهرباء، والري، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، ووجه بزيادة عدد فرق الطوارئ بقطاع الكهرباء للتدخل الفوري في حالة حدوث أى انقطاع للتيار الكهربائي وتأمين وصول التيار للمنشآت الحيوية مثل المستشفيات وغيرها، كما وجه بتكثيف حملات مديرية الري بالتنسيق مع مجالس المدن والشرطة لإزالة التعديات على المجاري المائية لضمان وصول مياه الري للأراضي الواقعة بالنهايات.







محافظ الفيوم: رفع درجة الاستعداد إلى القصوى لاستقبال عيد الفطر
محافظ الفيوم: رفع درجة الاستعداد إلى القصوى لاستقبال عيد الفطر
محافظ الفيوم: رفع درجة الاستعداد إلى القصوى لاستقبال عيد الفطر
محافظ الفيوم: رفع درجة الاستعداد إلى القصوى لاستقبال عيد الفطر

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