الأشراف مهنئا بعيد الفطر: دعوة للاتحاد لتفويت الفرصة على المتربصين بأمن الأمة





هنأ السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.



وقال نقيب الأشراف، إن يوم العيد يمثل وسطية الدين؛ ففيه بهجة للنفس مع صفاء العقيدة، وإيمان للقلب، داعيًا إلى التعاون والاتحاد، ونبذ التنازع والخلاف والشقاق، لتفويت الفرصة على المتربصين بأمن الأمة واستقرارها، حتى تنال الأمة الإسلامية مكانتها اللائقة بين الأمم والشعوب.



ودعا نقيب الأشراف، المولى عز وجل أن يتقبل منا ما قدمنا من عمل وعبادة خلال شهر رمضان الفضيل، وأن يوفق الجميع إلى ما يؤدي إلى رفعة البلاد وتقدمها وازدهارها».





ودعا السيد محمود الشريف، المولى عز وجل أن يحفظ مصر وأهلها وجيشها ورجال أمنها من كل مكروه وسوء، وأن يوفق قادتها إلى ما فيه الخير للبلاد والعباد.