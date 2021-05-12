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طوارئ بالمستشفيات في قنا خلال عيد الفطر وتوافر مخزون الأكسجين والدم وبرتوكلات العلاج

الأربعاء 12/مايو/2021 - 02:06 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن مديرية الصحة والسكان، رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية استعدادًا لعيد الفطر المبارك، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة الشاملة لاحتواء فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد محافظ قنا على وجود متابعة مستمرة على مدار اليوم للتأكد من توافر الأكسجين والأدوية وأكياس الدم وكافة المستلزمات الطبية بجميع المستشفيات الحكومية خاصة البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا، كما تم تنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض خلال أيام العيد لضمان انتظام تقديم الخدمة الطبية وأوجه الرعاية الصحية للمرضي على الوجه الأكمل، مشيدا بالجهود التي تبذلها الأطقم الطبية منذ بدء جائحة كرونا لتقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين.وأشار " الداودي " إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمرفق الإسعاف وتجهيز عدد كاف من سيارات الإسعاف المزودة بالأكسجين والمستلزمات الطبية والماسكات موزعة بكافة أنحاء المحافظة للتعامل مع الحالات الطارئة.

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