مقتل فلسطينيين اثنين في غارة استهدفت سيارة بمدينة خان يونس جنوبي غزة

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء، بمقتل فلسطينيين اثنين في غارة استهدفت سيارة بمدينة خان يونس جنوبي غزة.

وشن الجيش الإسرائيلي، صباح أمس الثلاثاء، سلسلة غارات استهدفت أكثر من 130 موقعا للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

واندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.