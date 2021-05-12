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الشاعر راؤول يكتب الجزء الثاني من "احنا مش بتوع حداد" لمسلسل الاختيار ٢
الأربعاء 12/مايو/2021 - 02:05 م
نور طلعت
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اعلن الشاعر احمد حسن راؤول عبر صفخات التواصل الإجتماعي الخاصة به أنه قد انتهى من تسجيل الجزأ الثاني من أغنية "احنا مش بتوع حداد" والتي ستعرض في الحلقة الأخيرة من مسلسل الإختيار ٢.
والأغنية من كلمات راؤول وألحان أحمد جمال وتوزيع يحي يوسف وهندسة صوت ياسر أنور وقام بغناءها مجموعة من الكورال .
وقد انتشر فيديوهات عبر وسائل التواصل يظهر فيها ابطال مسلسل الاختيار الجزأ الأول والثاني يغنون الأغنية في ميدان التحرير كمشهد اخير للمسلسل .
ويذكر أن مسلسل الإختيار ٢ بطولة كريم عبد العزيز واحمد مكي ونخبة من النجوم .
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