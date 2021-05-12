محافظ قنا: تخصيص 7 مراكز جديدة لتلقي لقاح فيروس كورونا

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، عن تخصيص 7 مراكز جديدة لتلقى لقاح فيروس كورونا بمحافظة قنا ليصبح إجمالي مراكز التطعيم بلقاح فيروس كورونا في المحافظة 8 مراكز، يأتي ذلك في إطار تنفيذ تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بالتوسع في مراكز تلقي اللقاح بالمحافظات الأعلى في نسب التسجيل على المنظومة الإلكترونية لتلقي اللقاح بهدف تخفيف أعباء الانتقال لمن يرغب في أخذ اللقاح.

وأوضح محافظ قنا أن مراكز تلقى اللقاح الجديدة هي " وحدة صحة الأسر بنجع القزاز بمركز أبوتشت، وحدة صحة الأسرة بنجع شاهين بمركز فرشوط، مركز صحة الأسرة بنجع حمادي، جمعية الإخلاص بمركز دشنا، مركز صحة الأسرة بنقادة، وحدة صحة الأسرة بالقلعة بمركز فقط، مستشفى قوص المركزي "، مشيرا إلى أن الطاقة الاستيعاب لكل مركز تتراوح ما بين 75 إلى 100 مواطن يوميا.

ومن جانبه قال الدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة والسكان أنه سيتم استقبال المواطنين لإعطائهم اللقاح بالمراكز الجديدة بدءا من الغد الخميس الموافق 13 مايو الجاري على أن تفتح أبوابها أمام الجمهور بدءا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا طوال أيام السبوع داعيا المواطنين إلى ضرورة التسجيل على الموق الإلكتروني لوزارة الصحة لتلقى اللقاح، مؤكدا أن اللقاح آمن ومجاني.

