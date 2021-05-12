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باريس سان جيرمان يعلن غياب نجمه لنهاية الموسم بسبب الإصابة

الأربعاء 12/مايو/2021 - 02:08 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الثلاثاء أن نجم خط وسطه الإيطالي ماركو فيراتي سيغيب حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة في الركبة اليمنى.


ويغيب فيراتي لفترة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع مما يهدد مشاركته مع المنتخب الإيطالي في يورو 2020 حيث يستهل الازوري مشواره في البطولة بمواجهة تركيا في روما يوم 11 يونيو المقبل.


وتعرض فيراتي للإصابة خلال التدريبات الاسبوع الماضي وبالتالي غاب عن المباراة التي تعادل فيها سان جيرمان مع رين بهدف لمثله أمس الأول الأحد.

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بسبب الإصابة باريس سان جيرمان يعلن غياب نجمه باريس سان جيرمان

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