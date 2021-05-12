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رياح مثيرة للأتربة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

الأربعاء 12/مايو/2021 - 02:09 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس المتوقعة اعتبارًا من غدًا الخميس، الموافق 13 مايو 2021 وحتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 18 مايو 2021.

وحذرت الهيئة في بيان، المواطنين من نشاط الرياح، حيث تكون مثيرة للأتربة، تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:

يسود طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا شمالا معتدل جنوبا

غدا الخميس:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة

يوم الجمعة المقبل:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد

يوم السبت المقبل:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد

نشاط الرياح مثيرة للأتربة: علي مناطق من غرب البلاد

يوم الأحد المقبل:

ارتفاع مؤقت علي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة

يوم الإثنين المقبل:

شاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة

يوم الثلاثاء المقبل:

شاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

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