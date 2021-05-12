"ري قناطر قنا": رفع حالة الاستعدادات خلال إجازة عيد الفطر المبارك

أعلنت الإدارة العامة لري قناطر الدلتا، عن رفع حالة الاستعدادات خلال أجازة عيد الفطر المبارك، بمواقع الإدارة المختلفة، مؤكدة أنه جاري تطهير ورفع إطماءات بفرع رشيد، وصيانة أوناش ومعدات تنفيذ الدرجات والتصرفات بأفمام فرعي النيل، والرياحات وصيانة الحفارات وشبكات ري الحدائق.



وقالت وزارة الموارد المائية والري، في بيان لها، إنه جاري أعمال تطوير حديقة البحيرة، مؤكدة أنه سيتم الإنتهاء من أعمال التطوير في الوقت المحدد لها، مشيرة إلي أنه جاري صيانة ونظافة وري جميع الحدائق، بالإضافة الي تنظيف الشوارع.



وأضافت الوزارة خلال البيان، أنه جاري العمل داخل ورش الإدارة، لإنجاز مهام الصيانة والتطوير، مؤكدة أنه جاري تنفيذ تعليمات جهاز توزيع المياه بالوزارة، وإستيفاء الدرجات والتصرفات المطلوبة للوفاء بإحتياجات الوجه البحري، من مياه الري والشرب خلال فترة العيد.









