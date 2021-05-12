محمد سامى يحبس أنفاس الجمهور قبل عرض الحلقة الأخيرة من "نسل الأغراب"









محمد سامى ينجح فى تقديم "نسل الأغراب" بأجواء أسطورية معتمداً على ابهار الصورة والديكورات وصراعات الأبطال









استطاع المخرج محمد سامى، حبس أنفاس الجمهور أمام أحداث مسلسله "نسل الأغراب" وجعلهم فو حالة ترقب، وذلك قبل عرض الحلقة الأخيرة مساء اليوم الأربعاء على قناة ON، بعدما شهدت الحلقة التاسعة والعشرين أحداثاً سريعة ومتلاحقة وغير متوقعة أصابت متابعى العمل بالصدمة.









وشهدت الحلقة التاسعة والعشرون وصول الصراع بين البطلين إلى ذروته حيث قتل عساف الغريب "أحمد السقا" سليم "أحمد داش" ابن غفران "أمير كرارة"، ليرد عليه الأخير بقتل ابنه حمزة "أحمد مالك"، وفى انتظار رد فعل جليلة "مى عمر" تجاه الثنائى بعد قتل ابنيها وهو ما ستكشف عنه الحلقة الأخيرة التى ستشهد مفاجآت كبيرة للجمهور.









ونجح المخرج محمد سامى فى تقدم مسلسلاً جديداً ومختلفاً شكلاً ومضموناً بأجواء أسطورية معتمداً فيها على الصورة المبهرة والديكورات الفخمة والرؤية الاخراجية الخاصة، إذ جمع بين نجمين كبار بحجم أحمد السقا وأمير كرارة، كما أنه لأول مرة يكون بطلى العمل بأدوار شريرة، وحظى بمتابعة جماهيرية كبيره جعلته واحداً من أكثر الأعمال متابعة فى دراما مضان 2021.









مسلسل نسل الأغراب يعرض على قناة ON الساعة 8.30 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9.30 مساء ويعاد الساعة 10.15 صباحًا و3.30 عصراً.







