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مصر للطيران تسير غدا 58 رحلة دولية وداخلية

الأربعاء 12/مايو/2021 - 02:15 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت شركة مصر للطيران، عن تسيير 58 رحلة دولية وداخلية وشحن جوي،، غدا الخميس، أول أيام عيد الفطر المبارك، على متنهم ما يقرب من 5359 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

قالت مصر للطيران في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن الرحلات الجوية ستكون بمعدل رحلة واحدة إلي كل من (تورنتو، بيروت، بغداد، ندجامينا، لاجوس، أكرا، لندن، نيويورك، باريس، أبوجا، دبي، إسطنبول، امستردام، ميونخ، أثينا، أبوظبي، البحرين، عمان، الشارقة، جوهانسبرج، أديس أبابا، الخرطوم)، بالإضافة إلى 25 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وبرج العرب، ومرسى علم، و3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5359 راكب.

وكانت أعلنت مصر للطيران، عن تنظيم رحلات جديدة تربط بين مطاري شرم الشيخ والغردقة، ورحلات تربط مطاري أسيوط بسوهاج بأسعار خاصة وبأحدث طائراتها من طراز الآيرباص A220-300، حيث من المقرر أن تقوم بتشغيل رحلتين أسبوعيا تربط بين مطار شرم الشيخ ومطار الغردقة وذلك يومي الأحد والخميس من كل أسبوع بأسعار تبدأ من 1200 جنيه شاملة الضرائب، ورحلتين أسبوعيا تربط بين اسيوط وسوهاج يومي الأحد والأربعاء بسعر 1261 جنيه مصري شامل الضرائب، بالإضافة إلي رحلات مصر للطيران من القاهرة الى أسيوط وسوهاج يومي الأحد والأربعاء بسعر 1533 جنيه مصري شاملة الضرائب.

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