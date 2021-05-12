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الزمالك يحسم موقفه من إقالة كارتيرون

الأربعاء 12/مايو/2021 - 02:18 م
بوابة الفجر
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حسم مسؤولو الكرة بنادي الزمالك، موقفهم من إقالة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض عقب التعادل المخيب أمام الأهلي بالجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري.


واستقر مسؤولو الكرة بنادي الزمالك على بقاء المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، خلال الفترة المقبلة وغلق ملف رحيله.


من جانبه كشف مصدر مطلع داخل الزمالك أن نتيجة التعادل أمام الأهلي انقذت المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون من الرحيل عن تدريب الفارس الأبيض، حيث كان هناك اتجاه قوى لإقالته حال الخسارة من الغريم التقليدي للمرة الثانية.


وتعادل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك أمام مستضيفه الأهلي الغريم التقليدي بهدف لمثله، ضمن إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري.

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