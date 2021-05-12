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وزير الثقافة تعتمد نتيجة مسابقة كل يوم سؤال

الأربعاء 12/مايو/2021 - 02:51 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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اعتمدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، نتيجة مسابقة «كل يوم سؤال»، التي نظمتها دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، من خلال مركز توثيق وبحوث أدب الطفل بالإدارة المركزية للمراكز العلمية، برئاسة الدكتور أشرف قادوس، وجاءت تحت مظلة المبادرة الإلكترونية «خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك»، وضمن فعاليات الأجندة الرقمية لوزارة الثقافة خلال شهر رمضان المعظم.

وكشف تحليل بيانات الفائزين الـ 25 بجوائز المسابقة عن انتمائهم لـ 13 محافظة، هي القاهرة، أسيوط، الأسكندرية، الدقهلية، كفر الشيخ، قنا، الغربية، الشرقية، الجيزة، المنوفية، البحيرة، شمال سيناء، المنيا هذا الى جانب التفاعل من أطفال لم يحصلوا على جوائز  من محافظات دمياط – القليوبية – الفيوم - سوهاج مما يجسد فكرة العدالة الثقافية التي تعد أحد الاستراتيجيات المحورية التي تعمل وزارة الثقافة بقطاعاتها المختلفة على تحقيقها في كافة ربوع مصر.

وجاءت أسماء الفائزين طبقا لترتيب الأيام كالتالي : رنا محمود محمد، سلمى محمد أبو الوفا صديق، عمر أحمد الشيخ، جنة أحمد منصور، يارا أشرف محمد سامي، مريم تامر محمد، ياسين أحمد فؤاد، عبد الله أحمد علي صالح، ريماس عبد المنعم عبد القادر حسن، ليان كريم علي علي حسن عبد الرازق، عبد الله محي خليفة سيد، يوسف محمد عبد الرحمن خليل حسن، يوسف عبد المنعم محمد أبو العنين، شادن كريم علي علي حسن عبد الرازق، نوران محي خليفة سيد، يس أشرف، لانا صبحي، سلمى إسماعيل عبد الغفار أحمد دويدار، مريم شريف حسن عكاشة، ليان شريف حسن عكاشة، نورهان طه السيد شاويش، أحمد عبد الفتاح عبد السلام عوض، إياد أحمد حمدان حسين أبو زور، جودي أحمد رجب فهمي، أسماء وليد رضوان بدير يونس.

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