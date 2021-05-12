وزير الثقافة تعتمد نتيجة مسابقة كل يوم سؤال









اعتمدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، نتيجة مسابقة «كل يوم سؤال»، التي نظمتها دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، من خلال مركز توثيق وبحوث أدب الطفل بالإدارة المركزية للمراكز العلمية، برئاسة الدكتور أشرف قادوس، وجاءت تحت مظلة المبادرة الإلكترونية «خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك»، وضمن فعاليات الأجندة الرقمية لوزارة الثقافة خلال شهر رمضان المعظم.





وكشف تحليل بيانات الفائزين الـ 25 بجوائز المسابقة عن انتمائهم لـ 13 محافظة، هي القاهرة، أسيوط، الأسكندرية، الدقهلية، كفر الشيخ، قنا، الغربية، الشرقية، الجيزة، المنوفية، البحيرة، شمال سيناء، المنيا هذا الى جانب التفاعل من أطفال لم يحصلوا على جوائز من محافظات دمياط – القليوبية – الفيوم - سوهاج مما يجسد فكرة العدالة الثقافية التي تعد أحد الاستراتيجيات المحورية التي تعمل وزارة الثقافة بقطاعاتها المختلفة على تحقيقها في كافة ربوع مصر.



