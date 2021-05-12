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ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الأربعاء

الأربعاء 12/مايو/2021 - 02:20 م
بوابة الفجر
اميرة فطيم
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 حقق نادي نابولي فوزا كاسحا على ضيفه أودينيزي، بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء، ضمن منافسات منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإيطالي.

وسجل أهداف نابولي لا من؛ بيوتر زيلينسكي، وفابيان رويز، وهيرفينج لوزانو، وجيوفاني دي لورينزو، ولورنزو إنسيني، في الدقائق 29، 31، 56، 66 و90، فيما أضاف ستيفانو أوكاكا هدف أودينيزي الوحيد قبل انتهاء الشوط الأول بـ4 دقائق.

وبهذا الفوز رفع نابولي رصيده إلى 73 نقطة، في المركز الثاني مؤقتا من جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي:-

1- إنتر ميلان: 85 نقطة

2- نابولي: 73 نقطة"

3- أتالانتا: 72 نقطة

4- ميلان: 72 نقطة

5- يوفنتوس: 69 نقطة

6– لاتسيو: 64 نقطة

7– روما: 58 نقطة

8– ساسولو: 56 نقطة

9– سامبدوريا: 45 نقطة

10– هيلاس فيرونا: 43 نقطة

11– أودينيزي: 40 نقطة

12– بولونيا: 40 نقطة

13– فيورنتينا: 38 نقطة

14– جنوى: 36 نقطة

15– تورينو: 35 نقطة

16– كالياري: 35 نقطة

17– سبيزيا: 34 نقطة

18– بينفينتو: 31 نقطة

19– بارما: 20 نقطة

20– كروتوني: 18 نقطة

 

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