إطلاق 15 صاروخا من قطاع غزة باتجاه ديمونا جنوبي إسرائيل

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء، بإطلاق 15 صاروخا من قطاع غزة باتجاه ديمونا جنوبي إسرائيل.

وقد ذكرت وسائل إعلامية، في وقت سابق، أن عشرات الصواريخ انطلقت من قطاع غزة إلى أسدود وعسقلان.

وأكد الجيش الإسرائيلي، أن أكثر من 200 صاروخ أطلق من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية من ليلة الاثنين حتى صباح الثلاثاء، حيث اعترض نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي العديد من منها، لكنه لم يتمكن من وقف الضربة المباشرة في عسقلان.

وشن الجيش الإسرائيلي، صباح أمس الثلاثاء، سلسلة غارات استهدفت أكثر من 130 موقعا للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

واندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.