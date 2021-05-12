وائل جسار مع ليالي المحور و٨ أفلام و٤ مسرحيات على مدار أيام العيد

















اختارت قناة المحور الكوميديا والطرب كعنوان لاحتفالية عيد الفطر حيث، تبدأ احتفالية القناة بعرض سهرة غنائية خاصة بعنوان "ليالي المحور" تستضيف المطرب وائل جسار الذي يتحدث عن مسيرته الفنية ومشروعاته للمستقبل ويقدم مجموعة من أشهر أغنياته منها غريبة الناس ،الليالي، يوم زفافك ،مشيت خلاص ،بتوحشيني ،استقالة حبي ،حب ومحبتش ،ما تغيبش ثواني وغيرها من الآغاني ..السهرة تقديم لميس البشلواي





كما تقدم القناة ٨ أفلام و٤ مسرحيات بواقع فيلمين كل يوم الأول في الفترة الصباحية والثاني مساء ويليه عرض مسرحية كوميدية يوميه والأفلام هي "أكس لارج"لأحمد حلمي ودنيا سمير غانم ،"عسل أسود"لأحمد حلمي وإدوارد ولطفي لبيب وايمي سمير غانم ،"أولاد العم "لكريم عبد العزيز وشريف منير ومني زكي،"ابن القنصل"لأحمد السقا وخالد صالح وغادة عادل "الاٍرهاب والكباب" لعادل إمام وكمال الشناوي ويسرا





ومن الأفلام الكوميدية الكلاسيكية من زمن الفن الجميل أفلام "البحث عن فضيحة"لعادل إمام وميرفت أمين وسمير صبري ،"سي عمر"لنجيب الريحاني،عبد الفتاح القصري،"اسماعيل يس في الأسطول" لإسماعيل يس وزهرة العلا ،



