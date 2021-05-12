تعرف على أعمال توثيق مقاصير الملك توت عنخ آمون

كشف الدكتور عيسى زيدان مدير عام الشئون التنفيذية للترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، عن أعمال التوثيق الأثري لمقاصير الملك توت عنخ آمون والتي يتم إعادة ترتيبها وتركيبها خلال الفترة الحالية.



وأشار زيدان إلى أن فريق العمل في المتحف المصري بالتحرير والمتحف المصري الكبير يقوم بمباشرة أعمال الترميم والتدعيم والحماية الخاصة بمقاصير الملك توت عنخ آمون، والأولى والثانية موجودة حاليًا في المتحف المصري بالتحرير، حيث تم الانتهاء من أعمال التوثيق العلمي لهما والتي شملت التصوير بأشعة إكس، والتصوير الفوتوغرافي والفيديو كما تم إعداد تقرير شامل عن حالة كل مقصورة الأمر الذي من شأنه أن يساعد في عملية الفك وإعادة التجميع.



وتعتبر المقصورة الأولى هي أكبر القطع الأثرية الخاصة بمقتنيات الملك توت عنخ امون والتي يبلغ ابعادها ٢٠'٥م٤٠'٣م٧٠'٢م وتزن ٢٦٠٠كليو جرام.