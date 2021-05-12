"روتاري فاروس" يشارك بـ 1000 قطعة ملابس جديدة في معرض استاد الإسكندرية (صور)

قالت الدكتورة جاكلين ولسن رئيس نادي روتاري فاروس بالإسكندرية، إن النادي شارك بـ١٠٠٠ قطعة ملابس جديدة في معرض ملابس العيد الذي أقيم داخل استاد الإسكندرية، وافتتحه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ورافقه الدكتورة جاكلين عاذر نائب المحافظ.

وأوضح المهندس هادر ميتو رئيس لجنة المشروعات بالنادي، أن مشاركة النادي في المعرض تأتي في إطار التعاون المستمر مع الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية وعلي رأسها ديوان المحافظة، مشيرا إلى أن تلك الملابس التي شارك بها النادي سيتم توزيعها على الجمعيات الخيرية المشهرة في المناطق الأكثر احتياجا، وذلك في إطار تعاون الروتاري مع المنظمات غير الروتاري "Rcc".