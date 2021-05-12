Advertisements

محافظ بورسعيد يهنىء المواطنين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

الأربعاء 12/مايو/2021 - 02:44 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
Advertisements

قدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، التهنئة للأمة الإسلامية وشعب مصر عامة وأهالي بورسعيد خاصة، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك داعيا المولى عز وجل أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار، وأن يرفع الله عنا الوباء الحالى

وأكد المحافظ على أهمية الترابط والتلاحم بين الشعب المصري، خلف قيادته السياسية لاستكمال مسيرة التنمية التي تشهدها مصر في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما بعث المحافظ برسالة تهنئة لجميع أفراد الجيش الأبيض والقوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بأرواحهم للحفاظ على امن المواطنين وسلامة الوطن.

وناشد محافظ بورسعيد أبناء المحافظة بالوعى واتباع الإجراءات الاحترازية والبعد عن أماكن التجمعات ومنع التكدس خلال هذه المرحلة الحرجة، والاستمتاع بعطلة عيد الفطر فى المنازل حفاظا على السلامة العامة للحد من تداعيات المرحلة الثالثة من الوباء المستجد، داعيا الله أن يحمى مصر وأبناءها من كل سوء

أخبار تهمك

شاهد.. لحظة إطلاق موجة كبيرة من الصواريخ من قطاع غزة تجاه تل أبيب

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

منذ يومين

رسالة من "السيسي".. ماذا طرأ على ملف سد النهضة؟

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

منذ حوالي 13 ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يجهز عرضًا جديدًا لحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. كيف تضامن فخر العرب "محمد صلاح" مع فلسطين؟

منذ حوالي 18 ساعة

موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

منذ يومين

أستاذ جيولوجيا يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة: قد يحرك القشرة الأرضية (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

بسبب جائحة كورونا.. تعرف على قائمة الممنوعات في عيد الفطر

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل في الأهلي قبل السوبر الافريقي

منذ يوم

عاجل.. جيش الاحتلال يغتال قياديين في حركة حماس

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على المرشحين لخلافة أروابارينا لقيادة تدريب بيراميدز

منذ يوم

الزمالك يحسم موقفه من إقالة كارتيرون

منذ ساعة و 19 دقيقة

الزمالك يكشف آخر تطورات فرجاني ساسي مع الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 ص

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

02:18 ص

بسبب جائحة كورونا.. تعرف على قائمة الممنوعات في عيد الفطر

11:50 ص

الزمالك يكشف آخر تطورات فرجاني ساسي مع الفريق

10:41 ص

أستاذ جيولوجيا يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة: قد يحرك القشرة الأرضية (فيديو)

07:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق