محافظ بورسعيد يهنىء المواطنين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك



قدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، التهنئة للأمة الإسلامية وشعب مصر عامة وأهالي بورسعيد خاصة، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك داعيا المولى عز وجل أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار، وأن يرفع الله عنا الوباء الحالى



وأكد المحافظ على أهمية الترابط والتلاحم بين الشعب المصري، خلف قيادته السياسية لاستكمال مسيرة التنمية التي تشهدها مصر في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما بعث المحافظ برسالة تهنئة لجميع أفراد الجيش الأبيض والقوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بأرواحهم للحفاظ على امن المواطنين وسلامة الوطن.



وناشد محافظ بورسعيد أبناء المحافظة بالوعى واتباع الإجراءات الاحترازية والبعد عن أماكن التجمعات ومنع التكدس خلال هذه المرحلة الحرجة، والاستمتاع بعطلة عيد الفطر فى المنازل حفاظا على السلامة العامة للحد من تداعيات المرحلة الثالثة من الوباء المستجد، داعيا الله أن يحمى مصر وأبناءها من كل سوء